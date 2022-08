Migranti, mai così tanti sbarchi a Lampedusa: hotspot stracolmo

Sono 1.517 i migranti presenti nell'hotspot di Lampedusa, che potrebbe ospitare al massimo 350 persone.

Fino a giovedì, quando gli approdi erano fermi per il mare mosso e il forte vento, nella struttura vi erano 340 ospiti. Previsto in giornata il trasferimento di 250 migranti. Prefettura e forze dell'ordine sono consapevoli del fatto che bisogna fare in fretta per alleggerire la struttura visto che è stato battuto il picco di sbarchi: dai 39 in un'unica giornata si è passati a 50 di sabato.