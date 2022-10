Migranti, nuovo sbarco a Lampedusa: sul barcone anche una bimba da sola

Un barcone carico di migranti è approdato a Lampedusa con a bordo una bambina di 4 anni.

La piccola è arrivata da sola sull'isola mentre i genitori e la sorellina di 7 anni sono rimasti bloccati sulla spiaggia di Maahdia, in Tunisia, da dove l'imbarcazione è partita. Pare ce il resto della famiglia della bimba non sia riuscito a imbarcarsi perché gli scafisti, temendo di essere bloccati, non hanno atteso l'imbarco di tutti coloro che erano in partenza. La bimba è stata trasferita immediatamente a Porto Empedocle, dove è stata presa in carico da un'associazione che ora la accompagnerà in un'apposita struttura protetta.