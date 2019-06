Migranti, in 38 soccorsi al largo di Lampedusa: c'è una bimba | Altri 53 sbarcati in Calabria da una barca a vela

SONO SBARCATI SULL'ISOLA 9 giugno 2019 19:05 Migranti, in 38 soccorsi al largo di Lampedusa: cʼè una bimba | Altri 53 sbarcati in Calabria da una barca a vela Mediterranean Hope: "Una donna soccorsa in condizioni critiche"

Trentotto migranti sono sbarcati nel pomeriggio a Lampedusa dopo essere stati avvistati dalla Guardia costiera su un'imbarcazione in legno e trasbordati su una motovedetta che ha trainato il piccolo natante fino al porto dell'isola. Secondo quanto spiega in un tweet Mediterranean Hope, il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, si tratta 20 uomini, 17 donne e una bambina.

I migranti, si legge nel tweet, sono originari di "Costa d'avorio, Guinea e Tunisia", e l'imbarcazione era partita dalla Libia. "Alcuni di loro - è scritto ancora nel post - erano disidratati. In particolare una donna versava in cattive condizioni di salute".



Sbarchi anche in Calabria - Altri 53 sono sbarcati in Calabria. Erano a bordo anche loro di una barca a vela di piccole dimensioni, che è stata soccorsa al largo di Isola Capo Rizzuto e condotta nel porto di Crotone da due unità navali della Guardia di finanza, una del Roan di Vibo Valentia e l'altra del Gruppo aeronavale di Taranto. I migranti a bordo erano tutti uomini pachistani. Tra loro anche dieci minori. La nave era partita dalla Turchia e batteva bandiera dello stesso Paese asiatico.