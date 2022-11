Migranti, legali Humanity 1: non c'è data entro cui lasciare il porto di Catania

La nave Ong Humanity 1, con a bordo 35 migranti, non ha ricevuto un termine entro il quale dovrà lasciare il porto di Catania.

E' quanto affermano ambienti vicino ai legali dell'organizzazione non governativa, parlando della tempistica circa un possibile ricorso contro la disposizione: "Nel provvedimento in cui si dice al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti rimasti a bordo non c'è una scadenza, un termine temporale".