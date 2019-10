Migranti, fermato uno scafista che era a bordo della Ocean Viking

Migranti, Ocean Viking attracca a Pozzallo con 104 persone a bordo

Immediatamente dopo l'arrivo della nave nel Ragusano, i migranti sono stati ospitati all'hotspot di Pozzallo. Sono state raccolte le dichiarazioni dei passeggeri che, sottolinea la polizia, "non hanno avuto alcun dubbio rispetto alla condotta dello scafista che fino a prima della partenza dialogava con i libici e non era stato con gli altri nei capannoni che ospitano i migranti prima della traversata". I testimoni hanno raccontato di aver pagato circa 1.000 euro ciascuno per arrivare in Italia.