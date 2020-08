Michelle Hunziker e Aurora si fotografano alla Scala dei turchi: scoppia la polemica

E' polemica per una foto postata da Michelle Hunziker sul suo profilo Instagram. La showgirl infatti è ritratta insieme alla figlia Aurora sulla splendida scogliera di Scala dei turchi, a Realmonte, nell'Agrigentino. Peccato che il luogo sia zona protetta interdetta ai turisti e proprio per questo al centro di polemiche nelle scorse settimane. Michelle precisa che era "fuori dalla zona protetta", ma per gli ambientalisti non è vero.