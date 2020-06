Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, “ciapet” al vento in barca 

Belle, sexy e ironiche, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno trascorso il fine settimana al mare. Per l’occasione hanno organizzato una bella gita in barca a vela per tutta la famiglia e la conduttrice e la figlia hanno regalato un siparietto bollente. Michelle stava pubblicizzando i suoi prodotti di benessere quando Aurora ha messo un flaconcino in mezzo alle sue “ciapet” tra le risate della mamma.

“Sta su da solo” ha scritto la Hunziker divertita, aggiungendo: “Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet ahahahhah”. In un’altra storia social la conduttrice ha urlato: “Annientiamola la buccia d’arancia del kaiser”. E a corredo di una foto scattata da Aurora mentre Michelle si butta in mare ha scritto: “Mattitudine”.

Insomma, il fine settimana della famiglia Hunziker-Trussardi- Ramazzotti a Varigotti è stato all’insegna del divertimento e delle risate, anche se i follower non si sono certamente persi scorci di sex appeal tra i bikini della Hunziker e le pose della figlia. Per Aurora, in barca con il fidanzato Goffredo, un esplosivo décolleté e un lato B imperdibile. In serata la Ramazzotti ha fatto rientro in città per festeggiare il compleanno del nonno insieme a papà Eros.



