Michelle Hunziker in bikini inaugura la sua estate italiana

Michelle Hunziker si concede un assaggio d'estate sulla spiaggia assolata di Varigotti. E' lì che ha trascorso una mini vacanza mordi e fuggi con le sue adorate figlie Sole e Celeste, tra scherzi, risate e giochi in acqua. Il settimanale Gente l'ha immortalata più bella che mai in bikini bianco e rosso: il primo della stagione, ma di certo non l'ultimo.

Michelle gioca felice tra le onde con le sue piccoline: Sole, 6 anni, e Celeste, 5, nate dall'amore con Tomaso Trussardi. In spiaggia dà il via libera al divertimento tra gli spruzzi, perdendosi in teneri abbracci e in fragorose risate con le sue bimbe. Insieme a loro ha raggiunto il mare per staccare un po' la spina dagli impegni di lavoro e e godersi un po' di sano relax. La showgril di origine svizzera è innamorata delle bellezze del l'Italia, e infatti la sceglie sempre per le sue vacanze. La Liguria, soprattutto, è una delle sue mete del cuore, oltre a Forte dei Marmi e alle montagne del Trentino.

In costume due pezzi la Hunziker sfoggia un fisico snello e tonico. Merito di un'alimentazione sana e di tanto allenamento in palestra, al quale non rinuncia mai e che condivide con i follower sui social. Certo anche Madre Natura ci ha messo del suo, regalandole curve strepitose. Gli slip a brasiliana fanno risaltare il lato B perfetto mentre il reggiseno esalta il décolleté da 10 e lode. Fisico da capogiro e sorriso strepitoso: Michelle è un mix perfetto di sex appeal e buonumore.

