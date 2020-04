Hunziker-Trussardi, si allarga la “royal family”: arriva Odino

La famiglia di Michelle Hunziker si allarga ancora, e la showgirl presenta con orgoglio sui social la new entry. Si chiama Odino , ed è un cucciolo di levriero. Tomaso Trussardi lo desiderava da tempo, e il suo sogno si è finalmente avverato. Il cagnolino si è unito all'allegra brigata composta dalla showgirl e suo marito, le loro figlie Sole e Celeste , Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza , Sara Daniele , i barboncini Lilly e Leone e il gatto Saba , tutti insieme appassionatamente chiusi in casa in quarantena nella villa di famiglia a Bergamo.

"Erano anni che Tomaso desiderava un levrierino... eccolo qui... Il nuovo bebè di casa... siamo tutti innamorati di lui! Compresi Lilly e Leone. Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto", ha scritto Michelle per dare il benvenuto al cucciolo, postando una sua foto mentre è accucciato sul divano di velluto verde. Il levriero è il simbolo della maison Trussardi, e per Tomaso è davvero una gioia adottarne uno in carne ed ossa.

In un attimo Odino ha conquistato il cuore di tutti. Nelle storie della Hunziker è ripreso il momento del suo arrivo, con lui che saltella felice buttandosi tra le braccia di Aurora e Sole (mentre Celeste, più titubante, si tiene in disparte). Anche Goffredo, fidanzato della Ramazzotti, ha fatto subito amicizia con il cagnolino e lo coccola a più non posso. Sara, cara amica di famiglia, si è lasciata trascinare dall'entusiasmo e gioca con il cucciolo e lo riprende per le storie di Instagram.

Il piccolo levriero si aggiunge così a una famiglia allargata già piuttosto numerosa. Il divano di casa Trussardi è già piuttosto affollato: già prima del suo arrivo erano in 10, tra persone e animali domestici. Anche la Hunziker ci ha scherzato su, pubblicando sui social un fotomontaggio di un ritratto di famiglia al quale è stata aggiunta la royal family britannica. Si vedono la regina Elisabetta, Kate Middleton con il piccolo Louis in braccio, il principe William... non mancano nemmeno Harry e Meghan. "Hanno sospeso la faida per l'occasione", ha scritto Aurora in un commento.

