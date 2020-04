Dal coniglio degli Icardi al cavallo della Hadid, gli animali dei vip in quarantena

L'isolamento è meno pesante per i vip che hanno un animale domestico da coccolare. In molti condividono su Instagram gli scatti con i loro amici a quattrozampe, tra giochi e tenerezze. Se i cani vanno per la maggiore tra le celebrità (ne hanno uno Elena Barolo, Daniele Bossari e Simona Ventura solo per citarne alcuni), sono numerosi anche quelli che scelgono un gatto, come Aurora Ramazzotti e Francesco Arca. La famiglia Icardi ha preferito un coniglietto, mentre Bella Hadid adora il suo bellissimo cavallo.