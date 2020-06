Maturità 2020, carpentiere 66enne si diploma col massimo dei voti

Dopo una vita di duro lavoro come carpentiere, il proprietario di un’impresa edile ha deciso di tornare sui banchi - frequentando regolarmente le lezioni per cinque anni - e non da esterno. "Non è mai troppo tardi per credere nelle proprie passioni e questo diploma, alla mia età, lo dimostra" - ha dichiarato.

Da sempre amante della buona cucina e soprattutto grande appassionato di vini, Calogero Cantone ha voluto diplomarsi all’alberghiero per puro arricchimento personale, conciliando studio e lavoro. Il 66enne ha festeggiato il traguardo scolastico con i suoi compagni di classe, anche loro studenti lavoratori, ma naturalmente tutti più giovani di lui.

E la singolare foto di classe ha fatto subito il giro dei social.