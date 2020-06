Manuela Villa a 54 anni pronta per la maturità: "Voglio riprendermi quello che avevo interrotto"

In questi giorni migliaia di studenti si stanno preparando a sostenere l'esame di maturità. Tra questi c'è anche Manuela Villa , che a 54 anni ha ripreso in mano i libri e si è rimessa a studiare. La Villa da ragazza è arrivata ad un passo dal diploma, ma all'ultimo si tirò indietro. "Avevo la testa da un'altra parte. Adesso voglio riprendermi quello che avevo lasciato, voglio rimettermi in gioco", ha confessato in radio.

Un esempio per il figlio - "Frequentavo il quinto anno all’Istituto Rossellini di Roma, il giorno dell’esame mi sono presentata e la mia professoressa mi diceva 'entra, entra!' ma io mi sono rifiutata per paura dell’interrogazione", ha spiegato a Rtl 102.5. Un bell'esempio di tenacia anche per il figlio adolescente: “Gli ho detto di studiare adesso che ha 16 anni, se no si ritroverà come me che sto impazzendo dietro ai libri”.

"Emozionata come una ragazzina" - Ora però è intenzionata a riprendersi il tempo perduto e il 23 giugno si presenterà davanti alla commissione per l'esame orale. "Sono emozionata come tanti ragazzi, sto vivendo l’ebrezza e la paura come una ragazzina, in una situazione paradossale, ma forte e unica. Se hai studiato esce fuori, che si tratti di un esame scritto oppure orale. Noi abbiamo comunque dovuto consegnare un elaborato, l’interrogazione sarà su quello”, ha raccontato la Villa".

