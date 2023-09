Marisa Leo, le immagini inedite prima dell'incontro con l'ex

Nella prima puntata della quindicesima stagione "Quarto Grado", il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mostra in esclusiva le immagini delle ultime ore di Marisa Leo, la 39enne originaria di Salemi, nel trapanese, uccisa il 6 settembre scorso dall'ex fidanzato Angelo Reina. Le telecamere di sorveglianza dell'azienda vitivinicola "Colomba Bianca" dove la donna lavorava come impiegata filmano l'arrivo dell'auto su cui viaggia Marisa. Appare pensierosa ma a passo deciso si dirige in ufficio da dove uscirà al termine della giornata di lavoro, nel tardo pomeriggio. Le immagini riprendono il breve scambio di parole con un collega e la ripartenza in auto verso l'incontro con l'ex, una trappola che si rivelerà per lei fatale.

Continuano intanto le iniziative per ricordare Marisa Leo come la marcia serale per le vie di Salemi dove ha preso parte anche il fratello: "Ci state dando la forza, adesso arriverà il momento più brutto ma riusciremo a farcela, per Marisa", le sue parole affiancato dalla moglie. Presente alla fiaccolata anche il sindaco di Salemi: "Dobbiamo fare partire una riflessione concreta che porti a insegnare il rispetto verso gli altri fin dalle scuole e tradurre in azioni concrete quello che questa dolorosa vicenda ci ha lasciato", così il sindaco Domenico Venuti.