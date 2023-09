Marisa Leo, folla commossa a Salemi per i funerali della donna uccisa dall'ex | Vescovo: "La tua luce ci guiderà ancora"

"Mi trovo qui, come voi, per condividere lo strazio di una situazione che ci supera da tutte le parti e ci fa piangere lacrime amare, resa ancora più cruda e più triste se guardiamo negli occhi della piccola Alice privata dai legami fondamentali della vita", ha detto il vescovo celebrando i funerali. Ha aggiunto: "Vorrei condividere con voi una parola 'altra', una parola 'alta' che il Vangelo riassume e la vita di Marisa esprime: l’Amore di Dio ricevuto e donato. 'Chi ama è passato dalla morte alla vita'. Questa è la sola parola che rischiara questo momento di buio e ci aiuta a rispondere alla domanda che ribolle da sempre, soprattutto in questo momento, nel cuore umano: che senso ha vivere se sembra che sia solo per morire?".

"Veglia sulla piccola Alice"

Monsignor Giurdanella ha poi aggiunto: "Se oggi siamo tutti qui e in tanti è perché crediamo che il tempo dell’amore è più lungo del tempo della vita. Sì, oggi Marisa ci dice che la sua e la nostra notte splenderà. Per Marisa, come per tutti noi, a volere la morte non è stato Dio. Lei ha amato la vita, senza trattenerla ma condividendola sempre con creatività e coraggio, facendo squadra, mai da sola. Per Marisa, a finire, è stato solo il primo tempo. Ma Dio ha voluto che cominciasse subito il secondo tempo, quello che non finirà mai. Continua a vegliare sulla sua piccola Alice, sui genitori e amici perché lei non è assente ma vive: è solo invisibile".