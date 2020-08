Mamma e figlio scomparsi, la sorella di Viviana Parisi a NewsMediaset: "Nessun problema tra lei e il marito"

"Mio cognato è una bravissima persona, così come lo è mia sorella. Tra di loro non c'erano problemi". A parlare a NewsMediaset è Denise Parisi , sorella di Viviana, scomparsa lunedì 3 agosto insieme al figlio Gioele dopo un incdiente d'auto nei pressi di Caronia, a Messina. "Lui le ha detto 'stai tranquilla non ti succederà nulla', ma non perché volesse intendere chissà cosa, voleva solo tranquillizzarla". La donna si riferisce al videomessagio lanciato da Daniele Mondello , marito di Viviana, in cui l'uomo in lacrime chiedeva alla moglie di tornare sana e salva a casa.

Dal racconto di Denise, la sorella aveva accusato in maniera grave le conseguenze del lockdown: "Non stava bene, ha avuto un crollo emotivo: era preoccupata per il figlio e per il marito, temeva potesse succedere loro qualcosa di brutto". L'ipotesi della donna è che Viviana "abbia avuto un trauma dopo l'incidente, si sia spaventata e allontanata. L'unica cosa che è riuscita a ricordare è l'amore per il figlio".

Poi l'invito alla cittadinanza ad aiutare la famiglia e gli inquirenti nelle ricerche: "Non ha con sé il telefonino, se qualcuno la vede vi prego di chiamare i soccorsi. Fermatela in strada se potete, magari con la scusa di offrirle qualcosa", prosegue Denise. "Noi stiamo solo aspettando la telefonata in cui ci dicono che l'hanno ritrovata".

Diverse le segnalazioni di avvistamento, "tutte su Giardini Naxos. Alcuni ci hanno dato dettagli che ci fanno presumere siano loro", ha aggiunto la cognata della donna, Mariella Mondello, intervistata da NewsMediaset. Secondo gli inquirenti però, nessuna di queste risulterebbe fondata. Anche Mondello ha ribadito l'ottimo rapporto che legava Viviana al marito, "tranne quando si presentavano i momenti di crisi, ma questo non dipendeva dalla coppia".