Maltempo sulle Eolie: fiume di fango invade le strade a Stromboli

Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte sulle Eolie, causando frane e allagamenti in particolare a Stromboli.

Un fiume di fango si è riversato su abitazioni e negozi, e ha reso intransitabili le stradelle dell'isola, coperte da almeno un metro di melma. "A Lipari - spiega la protezione civile - risulta allagato il porto di Sottomonastero e in via Amendola l'acqua piovana è entrata in alcune abitazioni, ma non si registrano danni alle persone".