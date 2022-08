Maltempo in Campania, un fiume di fango invade Monteforte Irpino | Violenta tempesta a Capri

A Monteforte Irpino , comune alle porte di Avellino , un fiume di fango ha invaso le strade trascinando numerose auto in sosta per centinaia di metri. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di non uscire di casa. Cinque persone sono state evacuate. L'acqua e il fango ha provocato gravi danni nel centro storico in seguito alle forti precipitazioni.

Auto trascinate dall'acqua e dal fango

- Duramente colpita la zona del centro storico, completamente sommersa da un fiume d'acqua e fango, ma gli allagamenti hanno riguardato gran parte dell'area urbana. Numerosi gli automobilisti rimasti bloccati in auto soccorsi dai vigili del fuoco. In piazza Aldo Moro decine di auto sono state sommerse dall'acqua, mentre in Vico Ponte altre decine di auto in sosta sono state trascinate per decine di metri e finite una sull'altra. Anche le ultime verifiche confermano l'assenza di feriti: solo danni, che però si preannunciano molto pesanti.

Tempesta a Capri, paura per il traghetto ma nessun ferito

- Una tempesta improvvisa ha investito il borgo di Marina Grande a Capri proprio mentre stava salpando dal porto, verso Napoli, il traghetto veloce "Isola di Procida". Le folate improvvise di vento che hanno investito lo specchio d'acqua interno al porto hanno fatto scarrozzare l'imbarcazione che per poco non ha urtato la banchina del molo dove attraccano gli aliscafi.

Danni anche a Caserta

- Disagi anche a Caserta, dove si registrano alberi caduti, transenne divelte e strade trasformate in torrenti impetuosi. In alcune importanti arterie del centro, come via Unità d'Italia, viale Medaglie d'Oro e Corso Trieste, l'acqua ha raggiunto un livello di alcune decine di centimetri, con i tombini che sono saltati costringendo così tante auto a restare ferme in mezzo alla sede stradale, e rendendo di fatto la circolazione impraticabile. Alberi sono caduti a piazza Pitesti, in via Ferrara e via Roma, sul Corso davanti alla libreria Feltrinelli, e in altre parti della citta', cosi' come molte transenne e qualche cartellone sono stati divelti dal forte vento.