"Ieri sera la situazione era davvero drammatica per poter effettuare una ricerca in maniera efficace. Stiamo facendo del nostro meglio per poter ritrovare i dispersi". Così a "Mattino Cinque", Nunzio Mineo il capo squadra dei sommozzatori, Vigili del Fuoco di Catania che ha avviato le ricerche già dalla sera di domenica dei due coniugi scomparsi: Salvatore Gambera (65 anni) e Angela Caniglia (63 anni), travolti dalla pioggia a Scordia in Sicilia.

L'ultima drammatica telefonata ai familiari è avvenuta domenica pomeriggio intorno alle 18.30 quando la loro auto, una Ford Fiesta, si era impantanata ai lati della carreggiata per la forte forza delle acque.

Un testimone oculare, un automobilista che come loro era rimasto bloccato dal maltempo, li ha visti scendere dall’auto e da quel momento non sono stati più ritrovati poiché si presume travolti dalla furia delle acque.

Esattamente tre anni fa, il 18 ottobre del 2018, Scordia è stata colpita da un altrettanto violento nubifragio che ha interessato la zona dei dispersi, un punto in cui si concentrano le acque causando l'avvallamento del fiume.