Maltempo, paura nel Trapanese per una tromba d'aria

Una tromba d'aria si è formata in mare di fronte a Marinella di Selinunte, nel Trapanese. Paura per centinaia di persone nel timore che potesse raggiungere la terraferma. La tromba d'aria si è mossa dal mare di Menfi fino a Mazara del Vallo: la gente ha filmato l'evento invocando antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Dal mare fino all'abitato di Castelvetrano (sempre in provincia di Trapani) c'è stata una forte grandinata.