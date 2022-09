Maltempo, bufera tra Palermo e Agrigento: si ribalta bus, feriti

"Ho assistito a scene terribili - ha raccontato un automobilista - Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell'acqua. Non mi sono potuto fermare perché rischiavo anch'io di essere travolto. E' caduta giù tantissima acqua. E' impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio".

Sul posto dell'incidente che ha riguardato il bus sono giunte tre ambulanze. Alcuni passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, anche questo proveniente da Palermo, da cui sono partiti i primi soccorsi. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare. La zona dell'incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, è stata interessata anche da una intensa

tromba d'aria

. Nessuno dei feriti che si trovavano sull'autobus di linea sarebbe in gravi condizioni. Tutti i passeggeri, alcuni dei quali con escoriazioni e lievi contusioni, sono stati fatti salire su un altro pullman diretto a Sciacca, dove si trova anche l'ospedale Giovanni Paolo II.

Ma il maltempo si è abbattuto in serata anche su

Trapani

bufera d'acqua e vento

Erice

Decine le strade impraticabili

e la città è stata sferzata da una. Alcune strade del capoluogo e della vicina, già duramente messe alla prova dall'alluvione di lunedì scorso, sono state nuovamente allagate. L'acqua ha invaso alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Sommerse dall'acqua la via Dell'Uva e la via Marsala, dove nei giorni scorsi era saltata pure la fognatura.diverse auto sono rimaste bloccate. Inagibile la strada provinciale Immacolatella-Erice. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.