Madre e figlio scomparsi sulla Messina-Palermo, i familiari: "Era terrorizzata dal coronavirus"

La domanda sulla Piramide della Luce - Di un periodo di sofferenza durante il lockdown parla anche la cognata Mariella Mondello al Corriere della Sera: "L'epidemia aveva messo a dura prova i suoi nervi, temeva per la salute sua e del suo bambino. Ma ora stava meglio e il giorno in cui è sparita non è emerso alcun segno di stranezza". E ricorda una circostanza particolare: "Qualche settimana fa mi aveva chiesto se sapevo come si arriva alla Piramide della Luce, che si trova non lontano dalla zona in cui sono scomparsi".

Nessuno screzio col marito - Interrogato dalla polizia, Daniele Mondello racconta di non aver avuto alcuno screzio con la moglie. Tesi confermata anche dalla madre di Viviana: "Nessun problema tra loro, che io sappia. Certo, come in tutte le famiglie ci sono stati dei litigi. Sa, lui è tutto preso per la musica, e lei è l'uomo di casa".

Lo sfogo su Facebook prima della scomparsa - Poche settimane fa, il 14 luglio, la coppia aveva pubblicato l'ultima traccia prodotta insieme. E in uno dei suoi ultimi post su Facebook lei aveva scritto "Non ho più niente, ma pian piano se arrivano alcune serate vorrei riprendermi il mio passato per andare avanti con il presente e il futuro. Se Dio vuole, riprendere un po' la mia vita lavorativa per vivere, per ritornare nella famiglia, per condividere di nuovo tutto".