Lampedusa, il pompiere che ha invitato a cena i migranti: "In ginocchio fuori da casa mia, avevano fame"

L'hotspot di Lampedusa è sempre più al collasso dopo l'arrivo di circa settemila migranti. Nonostante la situazione difficile sull'isola non mancano esempi di ospitalità e accoglienza come quella del pompiere Antonio Di Malta che all'inviata di "Morning News" ha raccontato di aver organizzato una spaghettata per dieci di loro. "Erano stremati, si sono allontanati dall'hotspot di contrada Imbriacola in cerca di cibo. Quando si sono presentati fuori casa mia erano affamati e si sono inginocchiati chiedendoci da mangiare. Avevo una cena organizzata con degli amici ma davanti a questa scena non me la sono sentita di voltare le spalle".

Leggi Anche Lampedusa, migranti cantano e ballano nella strada della movida

"Li ho fatti accomodare nella veranda e con l'aiuto di mia madre abbiamo preparato una spaghettata al pomodoro e tonno. Devo dire che tutti gli isolani si stanno adoperando per dare un piatto caldo alle persone che arrivano", ha proseguito Antonio che ha confessato di non vedere una situazione del genere dal 2011. "La solidarietà viene spontanea quando si vedono queste persone dagli occhi buoni, in casa mia stentavano a muoversi per non disturbare. Ci hanno fatto una gran tenerezza, dopo il pasto non smettevano più di ringraziarci" ha concluso il vigile del fuoco Antonio Di Malta.