Incendio nella stiva del traghetto partito da Lampedusa, a bordo 83 migranti

Un incendio è divampato nella stiva del traghetto Cossyra in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle.

Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente per domare il rogo. Sono entrati in funzione i sistemi di sicurezza Co2 che hanno funzionato perfettamente. A bordo della nave 83 migranti che erano stati trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, una squadra carabinieri del reggimento Puglia e personale della Croce Rossa. Al momento non si segnalano feriti.