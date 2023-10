Palermo, hacker le svuotano il conto violando la app: la banca deve risarcire la cliente

La tesi della difesa della cliente

L'impianto accusatorio degli avvocati della donna si è basato sul fatto che la banca non ha garantito tutte le misure necessarie per tutelare la sua cliente. In particolare, l'istituto di credito era tenuto ad assicurare che le credenziali di sicurezza non fossero accessibili a soggetti estranei; e ancora, che, qualora il cliente neghi di aver autorizzato un'operazione, è obbligo della banca provare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata correttamente.