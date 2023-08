Foto e video a luci rosse su Facebook, gli hacker colpiscono il profilo social del Comune di Bacoli (Napoli)

"Non cliccate su quei post"

E invita tutti, tramite il suo profilo Facebook, a "non cliccare sui contenuti promossi dalla pagina, in quanto potrebbero trasmettere virus ai vostri pc, cellulari, tablet". Poi arriva l'accusa: "Sono giorni che segnalo la deriva politica di attacchi social che non mirano più ad accanirsi contro di me, contro il sindaco, contro l'amministrazione. Ma, incredibilmente, contro l'istituzione comunale. Contro la città. Contro il municipio. Contro Bacoli. Un'opposizione al paese. E' intollerabile, insopportabile. Ad ogni modo, noi rispondiamo sempre allo stesso modo. Con il lavoro, facendo il nostro dovere. E con il sorriso. Denunceremo l'accaduto, grave, alle forze dell'ordine. Insieme, non ci ferma nessuno".