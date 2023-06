Media Usa: da hacker russi cyberattacco a enti governativi

Diversi enti governativi Usa sono stati colpite da un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker russi.

Lo riferisce la Cnn, citando fonti della sicurezza cibernetica statunitensi. Tra gli enti colpiti ci sarebbe anche il dipartimento per l'energia. Il gruppo hacker ritenuto responsabile è noto con il nome "Clop" ed è solito chiedere riscatti di diversi milioni di dollari alle aziende o istituzioni colpite. In questo caso però non ci sarebbero state richieste di pagamento agli enti federali colpiti.