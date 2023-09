Belfast, milionario per errore: 18enne si ritrova 10 milioni di euro sul conto

"Mamma, papà siamo ricchi", ha esclamato il ragazzo mostrando ai genitori la faraonica cifra sul suo conto. Dane stava aspettando un bonifico di 8.900 sterline da parte della nonna che lo sosteneva nel pagamento della retta universitaria. Aggiunti sei zeri a causa di un errore di trascrizione della Nationwide Building Society Bank, la cifra è diventata da capogiro. La madre del 18enne Caroline, ha raccontato la storia al tabloids inglese Mirror. Nonostante lo shock iniziale nel vedere quella cifra, ha detto di aver subito frenato l'entusiasmo del figlio, pronto ad uscire di casa per acquistare una macchina di lusso. "Non essere sciocco - ha detto al ragazzo -Non sono soldi nostri. Dobbiamo trovare il modo di restituirli immediatamente".

La restituzione alla banca

Per alcune ore, lo studente del Belfast Met, è stato uno dei più giovani milionari della Gran Bretagna ma il sogno è durato poco. Appena la banca è stata avvisata dell'errore ha emesso subito una correzione dell'assegno, togliendo quei tre zeri di troppo che facevano un'enorme differenza. Se non avesse restituito la cifra, Dane avrebbe contratto un debito troppo alto da ripagare per la sua giovane età. "Non riusciva proprio a credere di essere un 18enne milionario. Voleva solo uscire e spendere, ma se lo fai devi ripagarlo. Pensava che stamattina i suoi compleanni fossero arrivati ​​tutti insieme. È pazzesco.", conclude Caroline.