Usa, bimba festeggia il compleanno in un parco e trova un diamante

La piccola Aspen Brown stava visitando con suo padre e suo nonno il Crater of Diamonds State Park, un parco di 911 acri nella contea di Pike, che è anche uno dei pochi siti di diamanti accessibili al pubblico negli Stati Uniti. Si sono diretti verso il lato nord dell’area di ricerca dei diamanti del parco, un campo arato in cima alla superficie erosa di un antico vulcano ricco di pietre preziose. Il padre della bambina, Luther Brown, ha raccontato: "Mia figlia era stanca per il troppo caldo e mi ha chiesto di sedersi per un minuto. Si è avvicinata ad alcune grandi rocce vicino alla recinzione. A un certo punto è corsa da me urlando: 'Papà, papà, ne ho trovato uno'".

Lo ha chiamato "Aspen Diamond"

Molti visitatori del Crater of Diamonds State Park trovano diamanti in giro per il parco e poi scelgono di dare il loro nome alle pietre. La bambina lo ha chiamato "Aspen Diamond". Dal parco hanno fatto sapere: "Non era necessaria alcuna abilità per trovarlo. La bambina si è trovata nel posto giusto al momento giusto. Poche settimane fa una società appaltatrice ha scavato una trincea di 150 metri per aiutare a gestire l'erosione sul lato nord dell'area di ricerca. E' molto probabile che questo diamante e altri siano venuti alla luce come conseguenza dei lavori".