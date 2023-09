Cina, trovato un fossile di dinosauro-fagiano che fa luce sull'origine degli uccelli

È stato chiamato Fujianvenator prodigiosus ed era tecnicamente o un trampoliere, uccello con zampe lunghe e sottili come gli gnu e i fenicotteri, o un veloce corridore come gli emu e gli struzzi.

Caratteristiche

Il Fujianvenator prodigiosus (il cui nome sta per bizzarro cacciatore da Fuijian) pesava appena 640 grammi ed è considerato unico nel suo genere per la struttura delle zampe posteriori, con la tibia lunga il doppio del femore. Questa caratteristica fisica fa pensare che la sua vita si svolgesse prevalentemente a terra e non in volo tra un albero e l'altro come altri aviani.