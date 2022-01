Giovane scomparsa nel Catanese, dopo 10 anni arrestato un 60enne

ansa

I carabinieri di Acireale, nel Catanese, hanno arrestato un 60enne per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agata Scuto, 22enne scomparsa di casa il 4 giugno del 2012 il cui corpo non è stato mai stato ritrovato. Secondo la Procura, le indagini dei carabinieri hanno ricostruito il "rapporto particolare" che l'uomo aveva instaurato con la ragazza, evidenziando "la falsità" dell'alibi "per il giorno della scomparsa di Agata".