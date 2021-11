Ucciso 10 anni fa ad Aosta, indagata anche l'ex compagna della vittima

Ansa

C'è anche l'ex compagna della vittima, Cinzia Guizzetti, tra i quattro indagati per l'omicidio di Giuliano Gilardi, ucciso a coltellate nella sua abitazione di Saint-Christophe il 27 dicembre 2011. Il caso è stato dunque riaperto. La donna era già stata indagata nella prima fase delle indagini e i giudici avevano respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Procura. La Guizzetti è indagata per concorso in omicidio aggravato.