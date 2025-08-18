Furti e atti vandalici, l'arciprete decide di chiudere le chiese nel Palermitano

Diversi furti e atti vandalici hanno spinto un arciprete esasperato a una misura drastica. Gli episodi spiacevoli accaduti nelle chiese di Carini, nel Palermitano, hanno infatti indotto don Giacomo Sgroi a chiudere i luoghi di culto quando non sono previste celebrazioni. "La situazione è diventata insostenibile - ha spiegato l'arciprete - Per proteggere le nostre chiese sono costretto a tenerle chiuse per la maggior parte del giorno e a presidiare di notte con un servizio di vigilanza privata".