Alluvione di Palermo, premiato il poliziotto eroe della foto-simbolo

"Valoroso e impavido". Per questo Alessio Patricolo, l'assistente capo delle volanti della polizia, che il 15 luglio è intervenuto in viale Regione Siciliana, a Palermo, per salvare coloro che erano rimasti bloccati in auto nell'alluvione che colpì il capoluogo siciliano, ha ricevuto l'encomio da parte della città di Bagheria (dove risiede, ndr), direttamente dalle mani del sindaco Filippo Maria Tripoli. Il poliziotto fu immortalato nella foto-simbolo del nubifragio, mentre rompeva i finestrini di un'auto affondata nella melma e salvava la coppia a bordo dall'annegamento. "Non sono un eroe, ho solo fatto il mio dovere per intervenire al più presto”, si è sempre schermito l'agente premiato