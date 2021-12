Esplosione Ravanusa, Procura: bolla di metano innescata da scintilla

Ansa

L'esplosione che ha provocato l'inferno in via Trilussa a Ravanusa "è stata prodotta da una 'bolla' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla". A dirlo è il procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, spiegando che la Procura "sta cercando di ricostruire la dinamica dell'esplosione e del successivo propagarsi della 'palla di fuoco' e dell'onda d'urto". Tuttavia, "sul come e sul perché si sia creata la bolla", restano molti dubbi.