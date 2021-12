Esplosione a Ravanusa, trovati i corpi degli ultimi due dispersi

Proclamato ad Agrigento per mercoledì il lutto cittadino, in memoria delle vittime. La città dei Templi si stringe alla comunità dell'Agrigentino in questo momento di grande dolore "per esprimere cordoglio e partecipazione al sindaco e all'amministrazione comunale". Saranno spente tutte le luminarie e le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz'asta. Sarà osservato, in tutti i luoghi pubblici, alle ore 12, un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia.