Eruzione dell'Etna, un'escursionista: "Ho sentito il tonfo della parete che collassava"

"Ho sentito il tonfo della parete che collassava, un forte boato e la nube di un nero denso", dice la turista che aggiunge come, a differenza di altre eruzioni, questa abbia causato qualche preoccupazione anche tra i più appassionati. Immediato è scattato il preallarme con il divieto di raggiungere la zona così come era avvenuto in occasione dell'eruzione dello scorso febbraio e il monitoraggio costante da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). "Dalla notte prima l'attività si è intensificata nel cratere di Sud-Est dove via via cominciava ad affluire il magma sempre più fresco e ricco di gas", spiega Giuseppe Amendolia, guida vulcanologica che definisce l'attività dell'Etna "importante".