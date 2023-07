Ennesimo femminicidio, stavolta a Troina (Enna).

Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco. Il delitto sarebbe accaduto in via Sollima, nel centrale rione di San Basilio. I carabinieri hanno portato in caserma l'ex marito della vittima, l'imprenditore Maurizio Impellizzeri, e poi gli hanno notificato l'arresto per omicidio. La donna lo aveva denunciato in autunno per "atti persecutori".