Agrigento, 47enne uccide la moglie poi si suicida

Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, avvenuto all'interno della loro abitazione. La donna, 45 anni, è stata trovata con la gola tagliata, mentre l'uomo, un 47enne, si è impiccato. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.

L'uomo, secondo la polizia, pare che soffrisse da diversi mesi di una forte depressione: si era licenziato dal lavoro ed era in cura. La moglie, con il suo impiego in un negozio, riusciva a far fronte alle spese familiari. Ma la situazione pare fosse molto complicata. A chiamare la polizia è stato il figlio della coppia allarmato perché nessuno dei genitori rispondeva al telefono. Il giovane è andato nell'abitazione per controllare facendo la drammatica scoperta.