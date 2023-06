Catania, investe con l'auto la moglie e un'amica che muore

A Catania, un uomo di 52 anni ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima.

Il 52enne ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all'ospedale San Marco e non sarebbe in pericolo di vita. La vittima è un'amica della donna, di 59 anni. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.