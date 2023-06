Roma, uccide la compagna e poi si toglie la vita

Il cadavere della donna, Simona Lidulli , è stato trovato riverso sul letto in un'abitazione in via Adolfo Consolini, all'Ardeatino. Sono subito scattate le ricerche per rintracciare il convivente, Valerio Savino , che si era allontanato dalla casa a bordo di un'auto. Le forze dell'ordine hanno individuato il corpo senza vita nella sua vettura, nel parcheggio di un centro commerciale. Si è ucciso con un colpo di pistola.

Il post di annuncio sui social L'uomo aveva annunciato sui social i suoi propositi: "Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre - si legge nel messaggio -. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell'Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male".

Anche sul profilo social della donna si legge un messaggio ("Addio") pubblicato alla stessa ora di quello del compagno.

L'allarme dopo il post Sotto il post di Savino, in cui annunciava la morte sua e della compagna, molti amici e parenti hanno tentato di dissuaderlo. "Non fare stupidaggini", "Chiamami", "Come possiamo aiutarvi?", si legge in un susseguirsi di preoccupazione e paura di chi, evidentemente, conosceva la coppia. Dalla lettura del post è partita la segnalazione alle forze dell'ordine da parte di parenti e amici, qualcuno ha anche taggato la polizia di Roma Capitale e scritto l'indirizzo pregando di andare a controllare. Poi la tragica notizia data un utente tra i commenti: "Valerio e Simona ci hanno lasciato".

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto e per accertare le cause della morte della donna.