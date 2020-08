Dj morta nel Messinese, testimone: "Gioele era vivo dopo l'incidente"

Messina, ritrovato il cadavere di Viviana Parisi Ansa 1 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 Il traliccio sequestrato nei pressi del ritrovamento del cadavere di Viviana Parisi Ansa 12 di 12 Ansa 10 di 12 Ansa 11 di 12 Ansa 12 di 12 Ansa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dopo l'incidente Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita". E' la ricostruzione di un testimone presente dopo l'incidente stradale causato dall'Opel Corsa della dj Viviana Parisi. Il corpo della donna è stato ritrovato nelle campagne di Caronia (Messina) cinque giorni dopo lo scontro, mentre del figlio della donna non ci sono ancora tracce.