Dj morta, a Messina i funerali di Viviana Parisi e del piccolo Gioele | Daniele Mondello: "Io non mi fermo"

"Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Io non mi fermo e vado avanti, questo è sicuro al 100 per cento". Sono le parole di Daniele Mondello , padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, la dj morta ad agosto 2020 nelle campagne di Caronia con il figlio, pronunciate durante i loro funerali nel Duomo di Messina.

Daniele Mondello: "Non mi fermerò mai " "Non ho mai visto in tutta la mia vita - ha aggiunto Mondello tra le lacrime - un caso chiuso così con otto ipotesi diverse. Senza impronte e senza niente di concreto. L'ho detto e lo faccio: non mi fermerò mai. Ormai ho perso tutto e quindi non mi interessa niente, vado avanti fino alla fine. Lo dico anche al procuratore Cavallo che continuerò fino alla mia morte. Mi hanno tolto tutto. Farò di tutto per scoprire la verità, l'unica cosa positiva è e posso dare finalmente una degna sepoltura ai miei cari".

Leggi Anche Dj morta a Caronia, archiviata inchiesta su Viviana Parisi e figlio

Venerdì l'archiviazione del caso da parte del gip I funerali si sono svolti solo adesso a causa dei numerosi esami tecnici richiesti dalla procura e dai legali di Mondello. Venerdì il gip ha archiviato il caso e i corpi sono stati restituiti alla famiglia. "Chiunque dica che con l'archiviazione qualcosa finisce, discute di cose che non conosce. Questo caso non può essere chiuso con una archiviazione perché non è un provvedimento idoneo ad assumere valore di cosa giudicata", ha dichiarato Claudio Mondello, legale di Daniele Mondello.

Padre Cleto durante l'omelia: "Non perdere mai la speranza" "Viviana e Gioele non avevano il cuore spento, non perdiamo nemmeno noi la speranza". Così durante l'omelia padre Cleto D'Agostino, parroco di Venetico, che conosceva la famiglia Mondello. "Sentiamoci in famiglia - ha aggiunto - sono veramente onorato di essere stato il parroco di una bella famiglia come quella dei Mondello-Parisi e non dimenticherò mai come sono stato accolto da loro prima e dopo la nascita di Gioele. Dopo tanta attesa le carte hanno detto la loro verità, cala il sipario, ma non è la fine di tutto. E' ora il momento della preghiera".

"Anche quando ci sono momenti inspiegabili, quando perdiamo le nostre certezze - ha sottolineato il sacerdote - dobbiamo trovare la forza. E' morta una mamma con il suo bambino ed è una cosa terribile, ma ogni giorno in Italia muoiono tanti bambini: ad esempio per gli aborti, ma nessuno se ne accorge e nessuno indaga. Noi abbiamo la speranza perché sappiamo che non esiste solo questa vita lo sapeva Viviana: che un giorno ha scritto riepilogando le sue emozioni dicendo buon giorno ai suoi cari e Dio. Ma cosa fare ? Non bisogna fare - ha concluso padre Cleto - ma credere e non perdere la speranza".

Il legale: "Caso non chiuso, querela ai pompieri" "L'archiviazione è un provvedimento inidoneo a mettere la parola fine su qualsiasi evento giuridico - ha aggiunto il penalista - questo in via preliminare, e in secondo luogo il giorno successivo alla discussione, quindi non rientra in questo decreto di archiviazione, Daniele ha presentato una nuova autonoma querela che riguarda i vigili del fuoco e la condotta degli stessi pompieri, che avevano il cadavere di Viviana sotto gli occhi già dal 4 agosto".

"Perché le immagini del drone - si domanda l'avvocato - non sono mai state trasmesse in Procura? Se n'è accorta solo dopo uno dei consulenti dei magistrati, la dottoressa Somma, istituzione estranea ai vigili del fuoco. Il cadavere era lì sotto il traliccio. Ebbene, dopo l'8 agosto 2020 tutta Italia sapeva che il cadavere era sotto il traliccio: quindi ci siamo sentiti dire, come scritto nell'archiviazione, che i vigili del fuoco non hanno dato comunicazione alla procura e alle autorità, ritardando così le indagini, perché erano stanchi. Vi chiedo, se fosse vostro figlio e scrivessero qualcosa del genere, voi come vi sentireste?"