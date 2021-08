Covid, in 300 sorpresi a ballare: chiuso un locale a Palermo

Ansa

Un noto locale di Palermo, Casa Cuba di via Messina Marine, è stato chiuso dopo che i finanzieri hanno sorpreso trecento persone a ballare durante una festa. L'interno del locale era stato trasformato in discoteca in violazione delle norme anti-Covid. Oltre alla chiusura per 5 giorni, sono arrivate anche multe, da 400 a 1.000 euro, per il titolare della struttura e l'organizzatore dell'evento. La Sicilia è a un passo dal ritorno in zona gialla.