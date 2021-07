Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva parlato nei giorni scorsi dei due casi. Soprattutto di quello legato alla bimba poi deceduta: "E' stata infettata dalla sorella che era stata in Spagna, nessuno in famiglia era vaccinato perché no-vax". La 11enne era da circa dieci anni in cura presso il reparto pediatria del Giovanni Di Cristina proprio per la sua patologia. Due settimane fa il ricovero per le condizioni gravi di salute che erano repentinamente peggiorate dopo aver contratto il Covid-19.

