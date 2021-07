Marco De Veglia, morto di Covid il manager negazionista che rifiutava il vaccino

Facebook

E' morto a causa del coronavirus Marco De Veglia, esperto di marketing di fama internazionale e volto noto del web, dopo due settimane di ricovero in ospedale a Miami. Il guru del brand positioning aveva espresso posizioni negazioniste: si era convinto che il Covid fosse una semplice influenza che si può curare a casa, che il vaccino non fosse necessario e che precauzioni come le mascherine fossero inutili.