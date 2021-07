Garattini a Tgcom24: "I non vaccinati danneggiano chi non può ricevere il siero"

"Sull'obbligatorietà dei vaccini - aggiunge - la libertà di ciascuno finisce quando lede quella degli altri. Se io non mi vaccino, ledo la libertà di una persona che magari non può accedere al siero. Non c'è una libertà assoluta, dipende dal ruolo che uno ha nella società. Ad esempio, i professori e gli insegnanti dovrebbero essere vaccinati".

Garattini sottolinea inoltre i benefici dei vaccini, "di molto superiori ai rischi, tanto che nei Paesi in cui la situazione è più avanzata rispetto alla nostra, le persone immunizzate difficilmente hanno gravi complicazioni dovute al Covid. C'è sicuramente bisogno di aumentare le somministrazioni, abbiamo ancora più di due milioni di over 60 senza nemmeno la prima dose, e questo è un grave pericolo".