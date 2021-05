Covid, a Palermo simulano le nozze per festeggiare un battesimo: multati

istockphoto

Hanno simulato il banchetto di un matrimonio per festeggiare, insieme a cinquanta amici, al chiuso e in zona arancione, il battesimo della figlia. E' successo a Palermo nella zona Molara, dove i carabinieri hanno interrotto un pranzo in una sala di un ristorante e multato tre persone per violazione delle norme anti-Covid 19. I genitori della bimba erano convinti che fosse possibile organizzare il banchetto nuziale. Elevate multe per 1.200 euro.