Cosa nostra, dieci arresti a Palermo: filmato dai carabinieri il bacio dei rituali mafiosi

I carabinieri di Palermo hanno arrestato dieci persone legate al mandamento mafioso di San Lorenzo e Tommaso Natale. Obiettivo principale dell'operazione era il boss Giulio Caporrimo, tornato in carcere per la terza volta in tre anni. Nei filmati dei carabinieri si vede anche il Caporrimo che dà un bacio in bocca a uno dei suoi collaboratori più stretti, nel rispetto di un'antico rituale mafioso ancora radicato in Cosa nostra.