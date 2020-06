Mafia Capitale, Massimo Carminati scarcerato per scadenza dei termini

Torna in libertà dopo oltre cinque anni e sette mesi di carcere Massimo Carminati, l'ex terrorista nero al centro dell'inchiesta Mafia Capitale. Il Tribunale del Riesame ha accolto l'istanza di scarcerazione, presentata dalla difesa, per scadenza dei termini di custodia cautelare con il meccanismo della contestazione a catena. Carminati lascerà dunque in giornata il carcere di Oristano.