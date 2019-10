La Cassazione ribalta la sentenza sul Mondo di mezzo: "Non è stata mafia"

La sesta sezione penale aveva al vaglio la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d'Appello di Roma, lo scorso anno, a vario titolo per mafia (per associazione a delinquere di stampo mafioso, o con l'aggravante mafiosa o, ancora, per concorso esterno). L'accusa, mossa dalla procura di Roma, ruotava attorno alla costituzione di una "nuova" mafia, con propaggini nel mondo degli appalti della Capitale.

La sentenza di primo grado, non ha riconosciuto i reati di mafia ma la presenza di due distinte associazioni "semplici" quella di Buzzi e iella di Carminati. Ci sarà un nuovo processo di appello, solo per alcuni reati. Mercoledì della scorsa settimana la procura generale della Cassazione aveva chiesto la sostanziale convalida della sentenza d'appello.

Difesa Carminati: "Soddisfatto da cittadino" - "Sono soddisfattissimo come avvocato e cittadino". Così il difensore di Massimo Carminati, Cesare Placanica dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato senza rinvio le accuse di Mafia e disposto un nuovo processo come associazione 'semplice'. "La Corte di Cassazione ha detto che a Roma non c'è mafia", ha aggiunto l'avvocato Placanica. A chi gli chiedeva se questa sentenza fosse una vittoria di Carminati, Placanica ha risposto: "Ridurre i processi a vittorie e sconfitte è una cosa che non va bene perché dà una carica impropria ai processi che si fanno per stabilire se uno è colpevole o innocente". Sulla presenza di alcuni politici al Palazzaccio (la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia) il legale ha detto "La difesa sociale si arresta alle porte del processo, ecco perché sembra un fatto senza senso che un politico venga al processo. Il processo è una cosa delicata dove si stabilisce se uno ha commesso un reato oppure no. Introdurre la difesa sociale nel processo porta distorsioni".

Raggi: confermato sodalizio criminale - "Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città. Lavoriamo insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e diritti. Una cosa voglio dire ai cittadini onesti: andiamo avanti a testa alta". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo la sentenza della Cassazione.

Difesa Buzzi: "A Roma sistema marcio non mafia" - "Buzzi su mia indicazione aveva ammesso alcune delle contestazioni. A Roma c'era un sistema marcio e corrotto e la sentenza di primo grado l'ha riconosciuto. La procura ha provato a sostenere la mafia. La Cassazione ha detto quello che avevamo sostenuto fin dall'inizio". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Diddi, difensore di Salvatore Buzzi.